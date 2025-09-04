Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado por manipulação de jogos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado nesta quinta-feira (4) pela 1ª Comissão Disciplinar do...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado por manipulação de jogos Portal Pop Mais

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado nesta quinta-feira (4) pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em manipulação de resultado em uma partida contra o Santos, realizada em 2023. O jogador foi considerado culpado de forçar a obtenção de um cartão amarelo para beneficiar apostas esportivas. A decisão do tribunal resultou em uma pena de 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.