Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado por manipulação de jogos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado nesta quinta-feira (4) pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em manipulação de resultado em uma partida contra o Santos, realizada em 2023. O jogador foi considerado culpado de forçar a obtenção de um cartão amarelo para beneficiar apostas esportivas. A decisão do tribunal resultou em uma pena de 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil.

