Buut e Lil Vi lançam colaboração explosiva que promete agitar a cena do funk A parceria entre Buut e Lil Vi chega com força total e promete não deixar ninguém... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

buut Portal Pop Mais

A parceria entre Buut e Lil Vi chega com força total e promete não deixar ninguém parado. Unindo talento, carisma e batidas envolventes, os artistas apresentam “Boom“, uma colaboração que reflete a energia contagiante do funk contemporâneo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa explosão musical!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Quem é Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe

Izac Paes lança “Te Pego às Oito”, um hino ao amor simples e verdadeiro

Diogo Nogueira entrega truque para manter paixão por Paolla viva