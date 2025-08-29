Buut e Lil Vi lançam colaboração explosiva que promete agitar a cena do funk
A parceria entre Buut e Lil Vi chega com força total e promete não deixar ninguém...
A parceria entre Buut e Lil Vi chega com força total e promete não deixar ninguém parado. Unindo talento, carisma e batidas envolventes, os artistas apresentam “Boom“, uma colaboração que reflete a energia contagiante do funk contemporâneo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais
