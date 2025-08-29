Cacau Protásio fala sobre diagnóstico e apoio de colegas: ‘Ninguém solta a mão de ninguém’
Cacau Protásio, aos 50 anos, decidiu falar sobre como lida com a própria rotina após receber...
Cacau Protásio, aos 50 anos, decidiu falar sobre como lida com a própria rotina após receber um diagnóstico de saúde na vida adulta. Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz contou que a descoberta trouxe alívio, mas também exigiu novos cuidados em sua vida pessoal e profissional.
Cacau Protásio, aos 50 anos, decidiu falar sobre como lida com a própria rotina após receber um diagnóstico de saúde na vida adulta. Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz contou que a descoberta trouxe alívio, mas também exigiu novos cuidados em sua vida pessoal e profissional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a experiência de Cacau!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a experiência de Cacau!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: