Calvin Harris lamenta morte do galo e acusa vizinhos: ‘Cães imundos’
Calvin Harris usou as redes sociais para dividir uma notícia triste com os fãs: seu galo...
Calvin Harris usou as redes sociais para dividir uma notícia triste com os fãs: seu galo de estimação, Smokey, morreu. O DJ e produtor contou que criou o animal desde filhote e fez questão de homenageá-lo no Instagram. “RIP Smokey, nós te amamos”, escreveu.
Calvin Harris usou as redes sociais para dividir uma notícia triste com os fãs: seu galo de estimação, Smokey, morreu. O DJ e produtor contou que criou o animal desde filhote e fez questão de homenageá-lo no Instagram. “RIP Smokey, nós te amamos”, escreveu.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre essa triste história.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre essa triste história.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: