‘Camp Rock 3’ vem aí? O que rolou no show de Demi Lovato e Jonas Brothers

Demi Lovato e os Jonas Brothers protagonizaram um reencontro de peso neste domingo (10), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Na estreia da turnê Jonas 20 Greetings From Your Hometown, eles dividiram o palco, cantaram “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, clássicos de Camp Rock, e ainda deixaram no ar um rumor que fez a internet ferver: a volta da franquia em um possível Camp Rock 3.

