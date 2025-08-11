‘Camp Rock 3’ vem aí? O que rolou no show de Demi Lovato e Jonas Brothers
Demi Lovato e os Jonas Brothers protagonizaram um reencontro de peso neste domingo (10), no MetLife...
Demi Lovato e os Jonas Brothers protagonizaram um reencontro de peso neste domingo (10), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Na estreia da turnê Jonas 20 Greetings From Your Hometown, eles dividiram o palco, cantaram “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, clássicos de Camp Rock, e ainda deixaram no ar um rumor que fez a internet ferver: a volta da franquia em um possível Camp Rock 3.
Demi Lovato e os Jonas Brothers protagonizaram um reencontro de peso neste domingo (10), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Na estreia da turnê Jonas 20 Greetings From Your Hometown, eles dividiram o palco, cantaram “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, clássicos de Camp Rock, e ainda deixaram no ar um rumor que fez a internet ferver: a volta da franquia em um possível Camp Rock 3.
Não perca a chance de saber mais sobre esse reencontro e os rumores de Camp Rock 3, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Não perca a chance de saber mais sobre esse reencontro e os rumores de Camp Rock 3, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: