Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘Camp Rock 3’ vem aí? O que rolou no show de Demi Lovato e Jonas Brothers

Demi Lovato e os Jonas Brothers protagonizaram um reencontro de peso neste domingo (10), no MetLife...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

'Camp Rock 3' vem aí? O que rolou no show de Demi Lovato e Jonas Brothers Portal Pop Mais

Demi Lovato e os Jonas Brothers protagonizaram um reencontro de peso neste domingo (10), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Na estreia da turnê Jonas 20 Greetings From Your Hometown, eles dividiram o palco, cantaram “This is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, clássicos de Camp Rock, e ainda deixaram no ar um rumor que fez a internet ferver: a volta da franquia em um possível Camp Rock 3.

Não perca a chance de saber mais sobre esse reencontro e os rumores de Camp Rock 3, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.