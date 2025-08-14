Cantor de pagode morre vítima de espancamento em Salvador
O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu na noite de terça-feira (12) após...
O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu na noite de terça-feira (12) após ser brutalmente espancado por um grupo de homens em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
