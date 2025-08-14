Cantor de pagode morre vítima de espancamento em Salvador O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu na noite de terça-feira (12) após... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

cantor morre espancado salvador Portal Pop Mais

O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu na noite de terça-feira (12) após ser brutalmente espancado por um grupo de homens em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Idoso desenvolve doença rara após orientação do ChatGPT

Atriz causa cancelamento de voo com ‘piriri’ e odor insuportável

Calvin Harris lamenta morte do galo e acusa vizinhos: ‘Cães imundos’