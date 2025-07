Cantora Afra celebra nova fase da sua carreira, com lançamento de single duplo, no próximo dia 17 de julho A fim de repaginar e celebrar uma nova fase na sua carreira, a cantora Afra vai... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h18 ) twitter

A fim de repaginar e celebrar uma nova fase na sua carreira, a cantora Afra vai lançar um double single com as músicas “Só Pra Dizer” e “Tudo Vai Mudar”, na próxima quinta-feira, dia 17 de julho, abordando diversas formas de amor — não só o romântico — e, principalmente, a ancestralidade. As músicas estarão disponíveis em todas as plataformas na data do lançamento.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre o lançamento e a nova fase da cantora Afra!

