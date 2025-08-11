Cantora tem mal súbito e morre após fazer show em Cuiabá e postar vídeo celebrando a vida
A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um...
A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um problema de saúde em seu apartamento em Cuiabá (MT). Algumas horas antes, ela havia se apresentado em um show no Parque das Nações.
A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um problema de saúde em seu apartamento em Cuiabá (MT). Algumas horas antes, ela havia se apresentado em um show no Parque das Nações.
Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: