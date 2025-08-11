Cantora tem mal súbito e morre após fazer show em Cuiabá e postar vídeo celebrando a vida A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h18 ) twitter

Cantora tem mal súbito e morre após fazer show em Cuiabá e postar vídeo celebrando a vida Portal Pop Mais

A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um problema de saúde em seu apartamento em Cuiabá (MT). Algumas horas antes, ela havia se apresentado em um show no Parque das Nações.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

