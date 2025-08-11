Logo R7.com
Cantora tem mal súbito e morre após fazer show em Cuiabá e postar vídeo celebrando a vida

A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um...

A cantora Luna Alves, de 38 anos, faleceu na madrugada de domingo (10/8), após ter um problema de saúde em seu apartamento em Cuiabá (MT). Algumas horas antes, ela havia se apresentado em um show no Parque das Nações.

