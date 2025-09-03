Cardi B é absolvida em processo por agressão envolvendo ex-segurança
A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que...
A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que a acusava de agressão física. O caso remete a um episódio ocorrido em 2018, em Beverly Hills, quando a artista estava grávida de sua primeira filha.
A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que a acusava de agressão física. O caso remete a um episódio ocorrido em 2018, em Beverly Hills, quando a artista estava grávida de sua primeira filha.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: