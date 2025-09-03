Cardi B é absolvida em processo por agressão envolvendo ex-segurança A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 23h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

cardi b Portal Pop Mais

A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que a acusava de agressão física. O caso remete a um episódio ocorrido em 2018, em Beverly Hills, quando a artista estava grávida de sua primeira filha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Orvyn Sol, Stolen Sweethearts, Renato Pantera e mais: 20 artistas independentes para conhecer

Justiça mantém condenação de Léo Picon por chamar criança de “traficante” em vídeo

Bruna Biancardi posa com Carol Dantas, ex de Neymar, e celebra relação com Davi Lucca