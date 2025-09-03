Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Cardi B é absolvida em processo por agressão envolvendo ex-segurança

A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

cardi b Portal Pop Mais

A rapper norte-americana Cardi B foi absolvida em um processo judicial movido por uma ex-segurança que a acusava de agressão física. O caso remete a um episódio ocorrido em 2018, em Beverly Hills, quando a artista estava grávida de sua primeira filha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.