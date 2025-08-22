Cariúcha é recebida em emissora ao som de “Pintinho Amarelinho” após noite animada com filho de Gugu
Depois de protagonizar beijos animados com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), durante...
Depois de protagonizar beijos animados com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), durante a Festa do João, Cariúcha, de 41 anos, chegou para trabalhar na tarde desta sexta-feira (22) e foi recebida com descontração pelos colegas.
Depois de protagonizar beijos animados com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), durante a Festa do João, Cariúcha, de 41 anos, chegou para trabalhar na tarde desta sexta-feira (22) e foi recebida com descontração pelos colegas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: