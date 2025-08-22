Logo R7.com
Cariúcha é recebida em emissora ao som de "Pintinho Amarelinho" após noite animada com filho de Gugu

Depois de protagonizar beijos animados com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), durante...

Depois de protagonizar beijos animados com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), durante a Festa do João, Cariúcha, de 41 anos, chegou para trabalhar na tarde desta sexta-feira (22) e foi recebida com descontração pelos colegas.

