Carlinhos Maia abre o jogo sobre divisão de bens após separação de Lucas Guimarães Carlinhos Maia falou abertamente sobre uma das dúvidas mais frequentes entre os fãs: a partilha de... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h18 )

carlinhos maia - divisão - bens - lucas guimarães Portal Pop Mais

Carlinhos Maia falou abertamente sobre uma das dúvidas mais frequentes entre os fãs: a partilha de bens com Lucas Guimarães, de 31 anos. O tema vem sendo debatido nas redes sociais desde o anúncio do fim do casamento dos influenciadores.

Para mais detalhes sobre essa declaração e o que Carlinhos Maia disse sobre a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

