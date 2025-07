Carlinhos Maia abre o jogo sobre interesse amoroso após término com Lucas Guimarães O fim do casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães segue sendo um dos assuntos mais... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 07h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 07h58 ) twitter

O fim do casamento de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães segue sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ainda mais após um novo capítulo do término vir à tona. Na terça-feira (29), surgiu o rumor de que o barman e modelo Rafael Marinho seria o novo interesse amoroso do humorista e o motivo do fim do relacionamento com o apresentador. Agora, Maia se pronunciou sobre o assunto.

