Carlinhos Maia admitiu traição antes de anunciar fim do casamento com Lucas Guimarães No último sábado (26), os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento.... Portal Pop Mais|Do R7 27/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 27/07/2025 - 11h58 ) twitter

Carlinhos Maia Portal Pop Mais

No último sábado (26), os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento. Em postagem conjunta nas redes sociais, eles destacaram que apesar da separação, o vínculo afetivo permanece. Entretanto, internautas resgataram uma fala de Carlinhos, de poucas semanas antes do término, onde ele fala sobre traição e, internautas especulam que este tenha sido o motivo do fim do relacionamento.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

