Carlinhos Maia é multado em R$ 10 mil por trafegar de quadriciclo em área ambiental federal O influenciador digital Carlinhos Maia foi multado em R$ 10 mil pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 10h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h40 )

Carlinhos Maia Portal Pop Mais

O influenciador digital Carlinhos Maia foi multado em R$ 10 mil pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) por circular com um quadriciclo na areia de uma praia situada dentro de uma unidade de conservação, área onde ocorrem desovas de tartarugas, no município de Jequiá da Praia, em Alagoas.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

