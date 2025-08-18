Logo R7.com
Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

Uma carreta da dupla sertaneja Diego Victor Hugo atingiu parte do público durante um evento...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Uma carreta da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atingiu parte do público durante um evento realizado em Itaberaí, no interior de Goiás, na madrugada deste domingo (17/8). Em comunicado, os artistas manifestaram solidariedade às vítimas.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

