Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Carro de ministra pega fogo na garagem do STJ, e prédio é esvaziado

O prédio principal do Superior Tribunal de Justiça em Brasília foi esvaziado no fim da tarde...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Carro de ministra pega fogo na garagem do STJ, e prédio é esvaziado Portal Pop Mais

O prédio principal do Superior Tribunal de Justiça em Brasília foi esvaziado no fim da tarde desta segunda-feira (18) após o carro da ministra Isabel Gallotti pegar fogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.