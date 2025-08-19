Logo R7.com
Carro invade restaurante e atinge dupla de youtubers durante gravação; assista

Dois criadores de conteúdo escaparam por pouco de uma tragédia após um carro invadir um restaurante...

Dois criadores de conteúdo escaparam por pouco de uma tragédia após um carro invadir um restaurante em Houston, nos Estados Unidos, enquanto gravavam um vídeo para o YouTube.

