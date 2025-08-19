Carro invade restaurante e atinge dupla de youtubers durante gravação; assista Dois criadores de conteúdo escaparam por pouco de uma tragédia após um carro invadir um restaurante... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h38 ) twitter

Dois criadores de conteúdo escaparam por pouco de uma tragédia após um carro invadir um restaurante em Houston, nos Estados Unidos, enquanto gravavam um vídeo para o YouTube.

