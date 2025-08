Casal abandona filho de 10 anos em aeroporto após problema com passaporte Um caso digno de roteiro de cinema chocou as redes sociais. Um casal espanhol abandonou o... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h18 ) twitter

Um caso digno de roteiro de cinema chocou as redes sociais. Um casal espanhol abandonou o próprio filho de 10 anos no Aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. O motivo? O passaporte da criança estava vencido e, além disso, era necessário um visto para embarcar no destino internacional. Sem conseguir resolver a situação, os pais afirmaram que um parente buscaria o menino, mas embarcaram sozinhos, deixando o garoto completamente desamparado no terminal.

