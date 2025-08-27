Casal move ação judicial contra a OpenAI e acusa o ChatGPT de influenciar morte do filho adolescente
Os pais de Adam Raine, de 16 anos, entraram com um processo contra uma empresa de...
Os pais de Adam Raine, de 16 anos, entraram com um processo contra uma empresa de chat de Inteligência Artificial e o CEO da empresa, alegando que o mecanismo de conversa teve influência na morte do filho. A ação foi registrada nesta terça-feira (26) no Tribunal Superior da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações do The New York Times.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para entender todos os detalhes dessa trágica história.
