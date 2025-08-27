Casal move ação judicial contra a OpenAI e acusa o ChatGPT de influenciar morte do filho adolescente Os pais de Adam Raine, de 16 anos, entraram com um processo contra uma empresa de... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h58 ) twitter

Casal move ação judicial contra a OpenAI e acusa o ChatGPT de influenciar morte do filho adolescente Portal Pop Mais

Os pais de Adam Raine, de 16 anos, entraram com um processo contra uma empresa de chat de Inteligência Artificial e o CEO da empresa, alegando que o mecanismo de conversa teve influência na morte do filho. A ação foi registrada nesta terça-feira (26) no Tribunal Superior da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações do The New York Times.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para entender todos os detalhes dessa trágica história.

