Casal Nardoni, condenado pela morte de Isabella, é flagrado junto em dia de compras em SP Anna Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabella Nardoni, fez uma raríssima aparição pública e chamou... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal Nardoni, condenado pela morte de Isabella, é flagrado junto em dia de compras em SP Portal Pop Mais

Anna Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabella Nardoni, fez uma raríssima aparição pública e chamou atenção pela mudança no rosto após se submeter a uma harmonização facial. A madrasta da menina foi vista ao lado do marido, Alexandre Nardoni, fazendo compras no bairro onde moram, em São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

‘Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente’ ganha trailer inédito; assista

Novo ‘Sexta-Feira 13’ é lançado de graça no YouTube; assista

Briga entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe durante parabéns do irmão viraliza na web