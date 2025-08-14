Casal Nardoni, condenado pela morte de Isabella, é flagrado junto em dia de compras em SP
Anna Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabella Nardoni, fez uma raríssima aparição pública e chamou...
Anna Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabella Nardoni, fez uma raríssima aparição pública e chamou atenção pela mudança no rosto após se submeter a uma harmonização facial. A madrasta da menina foi vista ao lado do marido, Alexandre Nardoni, fazendo compras no bairro onde moram, em São Paulo.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
