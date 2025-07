Casamento de Éder Militão tem 12 horas de festa, atrações famosas e ostentação O jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, oficializou sua união com a... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h18 ) twitter

Casamento de Éder Militão tem 12 horas de festa, atrações famosas e ostentação Portal Pop Mais

O jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, oficializou sua união com a influenciadora Tainá Castro em uma cerimônia luxuosa que movimentou Vinhedo, no interior de São Paulo. Com investimento estimado em mais de R$ 2 milhões, o casamento teve cerca de 12 horas de duração e reuniu amigos, familiares e diversas celebridades.

Para mais detalhes sobre essa festa incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

