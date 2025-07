Caso Marília Mendonça reacende debate sobre testamento e proteção patrimonial O Brasil acompanha, nas últimas semanas, um delicado embate judicial envolvendo o filho da cantora Marília... Portal Pop Mais|Do R7 14/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h37 ) twitter

O Brasil acompanha, nas últimas semanas, um delicado embate judicial envolvendo o filho da cantora Marília Mendonça. Desde a morte precoce da artista, em 2021, a guarda do pequeno Léo – hoje com cinco anos – passou a ser dividida entre o pai, o cantor Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth. A disputa, que recentemente teve novos desdobramentos na Justiça, evidencia um ponto crucial muitas vezes ignorado: a importância do testamento como instrumento de proteção da vontade e do patrimônio de quem parte.

