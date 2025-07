Celebrando a juventude, Duquesa lança o single duplo “TÃOQUENTE” e “No Meu Club” Com muita autenticidade e frescor, a cantora e compositora Duquesa direciona o público para a chegada... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h18 ) twitter

Duquesa - Foto: Julio Justo

Com muita autenticidade e frescor, a cantora e compositora Duquesa direciona o público para a chegada de um novo capítulo em sua trajetória. O primeiro single “Fuso”, lançado no final de 2024, delineou o caminho para a artista apresentar agora um lançamento duplo: “TÃOQUENTE” e “No Meu Club”. Celebrando um corpo em movimento, as novas canções chegam hoje às plataformas digitais, e têm a produção assinada por Go Dassisti. Como uma ode a sua própria memória dos anos 2000, o som se torna trilha sonora para um novo videoclipe, já disponível no canal de YouTube de Duquesa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento incrível!

