CEO flagrado em show do Coldplay renuncia ao cargo Andy Byron, CEO da Astronomer, flagrado com a amante em um show do Coldplay, renunciou ao... Portal Pop Mais|Do R7 19/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 19/07/2025 - 19h58 )

Andy Byron, CEO da Astronomer, flagrado com a amante em um show do Coldplay, renunciou ao cargo na tarde deste sábado (19). O vídeo que mostra a infidelidade do executivo viralizou na última semana.

