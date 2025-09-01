Logo R7.com
CEO que tomou boné de criança em jogo reage a críticas: “A vida é assim”

O polonês Piotr Szczerek, CEO que ganhou notoriedade nas redes sociais após tomar o boné que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Vídeo: CEO “rouba” boné doado por tenista a criança Portal Pop Mais

O polonês Piotr Szczerek, CEO que ganhou notoriedade nas redes sociais após tomar o boné que o tenista Kamil Majchrzak havia entregue a uma criança durante o US Open, quebrou o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre o episódio.

