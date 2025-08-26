Logo R7.com
Charli XCX brilha em filme inspirado em HQ medieval com drama e romance

O novo filme “100 Nights of Hero” (“As 100 Noites de Hero”) chega aos cinemas em...

O novo filme “100 Nights of Hero” (“As 100 Noites de Hero”) chega aos cinemas em dezembro e traz a cantora Charli XCX. A adaptação da HQ de Isabel Greenberg, com roteiro e direção de Julia Jackman, mistura romance, drama e fantasia medieval em um enredo que já chamou atenção pelo elenco de peso.

