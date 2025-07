Charli xcx se casa com baterista do 1975 George Daniel, baterista da banda The 1975, e a cantora Charli xcx se casaram neste sábado...

Portal Pop Mais|Do R7 19/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share