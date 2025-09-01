Chase Atlantic anuncia turnê “Lost in South America” com show em São Paulo

Logo R7.com
Chase Atlantic confirma show da turnê 'Lost in South America' em São Paulo Portal Pop Mais

O trio australiano Chase Atlantic, um dos nomes mais inovadores do R&B contemporâneo, confirmou nesta segunda-feira (1) sua aguardada turnê “Lost in South America”, que chega ao Brasil em novembro. A série de shows marca o retorno da banda à América do Sul logo após o lançamento do single FACEDOWN, e terá produção da Live Nation.

