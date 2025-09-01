Chase Atlantic anuncia turnê “Lost in South America” com show em São Paulo O trio australiano Chase Atlantic, um dos nomes mais inovadores do R contemporâneo, confirmou nesta segunda-feira... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h18 ) twitter

Chase Atlantic confirma show da turnê 'Lost in South America' em São Paulo Portal Pop Mais

O trio australiano Chase Atlantic, um dos nomes mais inovadores do R&B contemporâneo, confirmou nesta segunda-feira (1) sua aguardada turnê “Lost in South America”, que chega ao Brasil em novembro. A série de shows marca o retorno da banda à América do Sul logo após o lançamento do single FACEDOWN, e terá produção da Live Nation.

