Chase Atlantic anuncia turnê “Lost in South America” com show em São Paulo
O trio australiano Chase Atlantic, um dos nomes mais inovadores do R&B contemporâneo, confirmou nesta segunda-feira (1) sua aguardada turnê “Lost in South America”, que chega ao Brasil em novembro. A série de shows marca o retorno da banda à América do Sul logo após o lançamento do single FACEDOWN, e terá produção da Live Nation.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes da turnê!
