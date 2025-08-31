Logo R7.com
Chef britânico Gordon Ramsay revela câncer de pele e mostra cicatriz após cirurgia; veja

O renomado chef britânico Gordon Ramsay, de 57 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que foi...

Portal Pop Mais

Gordon Ramsay remove cancer rosto Portal Pop Mais

O renomado chef britânico Gordon Ramsay, de 57 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que foi diagnosticado com câncer de pele. Em suas redes sociais, ele contou que precisou passar por uma cirurgia para remover um carcinoma basocelular no rosto, tipo de tumor que se desenvolve em áreas frequentemente expostas ao sol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a luta de Ramsay contra o câncer de pele e sua mensagem de conscientização.

