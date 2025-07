Chella apresenta show do novo disco em formato piano e voz no Teatro da Rotina A cantora e compositora Chella apresenta pela primeira vez ao vivo as canções de seu novo... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h58 ) twitter

A cantora e compositora Chella apresenta pela primeira vez ao vivo as canções de seu novo disco em um show especial no Teatro da Rotina, no próximo dia 13, em São Paulo. Com formato acústico e formação enxuta, apenas piano e voz, a proposta da artista é levar ao palco as faixas quase como nasceram: de forma direta, crua e emocional. “A ideia é que as pessoas sintam quase como se estivessem comigo nos dias que eu estava compondo essas canções”, afirma a cantora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse show imperdível!

