Chris Martin reage após flagra de possível traição durante show do Coldplay Um momento inusitado durante um show do Coldplay em Boston chamou atenção do público e viralizou... Portal Pop Mais|Do R7 18/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h18 ) twitter

Um momento inusitado durante um show do Coldplay em Boston chamou atenção do público e viralizou nas redes sociais. Enquanto a tradicional “kiss cam” projetava casais no telão, um homem e uma mulher reagiram de forma constrangida ao aparecerem na imagem, tentando esconder seus rostos imediatamente. O comportamento levantou suspeitas entre os fãs de que os dois estariam tendo um caso extraconjugal.

