Chuengue interpreta um samba indie sobre a busca pelo transcendental e pela beleza em “Eu Tenho Que Voar”
A música é inédita, mas já havia surgido em outra versão. Chuengue presenteou a canção à cantora, compositora e rapper Kae Guajajara, que escreveu novos versos na língua de seu povo e reorganizou a faixa em colaboração com o DJ e produtor Nelson D. “Eu Tenho Que Voar” então se transformou em “Asas”, uma parceria a três, com Chuengue, Kae e Nelson compondo juntos. O DJ Malive fez um remix, lançado na Europa pelo selo italiano Moblack Records. Agora, a faixa segue outro caminho e chega ao público em sua versão original.
