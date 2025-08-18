Chuengue interpreta um samba indie sobre a busca pelo transcendental e pela beleza em “Eu Tenho Que Voar” A música é inédita, mas já havia surgido em outra versão. Chuengue presenteou a canção à... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h58 ) twitter

Chuengue-por-Moyses-Goncalves-1

A música é inédita, mas já havia surgido em outra versão. Chuengue presenteou a canção à cantora, compositora e rapper Kae Guajajara, que escreveu novos versos na língua de seu povo e reorganizou a faixa em colaboração com o DJ e produtor Nelson D. “Eu Tenho Que Voar” então se transformou em “Asas”, uma parceria a três, com Chuengue, Kae e Nelson compondo juntos. O DJ Malive fez um remix, lançado na Europa pelo selo italiano Moblack Records. Agora, a faixa segue outro caminho e chega ao público em sua versão original.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa nova fase de Chuengue!

