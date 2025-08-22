Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Cidade japonesa propõe limitar uso de smartphones a duas horas por dia

A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Cidade japonesa propõe limitar uso de smartphones a duas horas por dia Portal Pop Mais

A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas diárias fora do ambiente escolar e de trabalho. A medida, no entanto, não prevê punições.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.