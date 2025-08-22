Cidade japonesa propõe limitar uso de smartphones a duas horas por dia A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidade japonesa propõe limitar uso de smartphones a duas horas por dia Portal Pop Mais

A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas diárias fora do ambiente escolar e de trabalho. A medida, no entanto, não prevê punições.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

João Silva atualiza estado de saúde de Faustão: “Já, já, está em casa”

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; vídeo

Fã relata medo de ter traição exposta em DVD de Ivete Sangalo e cantora rebate: ‘Mainha Coldplay’