Cidade japonesa propõe limitar uso de smartphones a duas horas por dia
A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os...
A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas diárias fora do ambiente escolar e de trabalho. A medida, no entanto, não prevê punições.
A cidade de Toyoake, localizada no centro do Japão, apresentou uma proposta para recomendar que os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas diárias fora do ambiente escolar e de trabalho. A medida, no entanto, não prevê punições.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta polêmica!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: