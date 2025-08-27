Logo R7.com
Cíntia Chagas critica arquivamento de denúncia contra ex-marido na Alesp: “Um tapa na cara das mulheres”

A influenciadora e educadora Cíntia Chagas se manifestou com indignação após a Assembleia Legislativa de São...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Cintia Chagas Portal Pop Mais

A influenciadora e educadora Cíntia Chagas se manifestou com indignação após a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) decidir arquivar o processo que pedia a cassação do deputado estadual Lucas Bove (PL/SP), seu ex-marido. Em sessão extraordinária realizada na última terça-feira (26), o Conselho de Ética da Casa rejeitou a denúncia por seis votos a um.

