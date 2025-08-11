Logo R7.com
Colin Farrell será homenageado em festival na Suíça

O ator Colin Farrell será homenageado com o Golden Icon Award no Zurich Film Festival, que...

O ator Colin Farrell será homenageado com o Golden Icon Award no Zurich Film Festival, que ocorre entre 25 de setembro e 5 de outubro. A entrega do prêmio está marcada para 27 de setembro, em Zurique, e vai reconhecer a trajetória do ator, além de sua atuação no thriller psicológico Ballad of a Small Player (veja o trailer abaixo).

