Colin Farrell será homenageado em festival na Suíça
O ator Colin Farrell será homenageado com o Golden Icon Award no Zurich Film Festival, que...
O ator Colin Farrell será homenageado com o Golden Icon Award no Zurich Film Festival, que ocorre entre 25 de setembro e 5 de outubro. A entrega do prêmio está marcada para 27 de setembro, em Zurique, e vai reconhecer a trajetória do ator, além de sua atuação no thriller psicológico Ballad of a Small Player (veja o trailer abaixo).
O ator Colin Farrell será homenageado com o Golden Icon Award no Zurich Film Festival, que ocorre entre 25 de setembro e 5 de outubro. A entrega do prêmio está marcada para 27 de setembro, em Zurique, e vai reconhecer a trajetória do ator, além de sua atuação no thriller psicológico Ballad of a Small Player (veja o trailer abaixo).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa homenagem!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa homenagem!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: