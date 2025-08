Com Alex Corrente e Lino de França, Aline Pocahontas inicia turnê na Europa e reforça a internacionalização do forró Após mais de uma década construindo pontes culturais entre Brasil e Europa, a produtora cultural Aline... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h39 ) twitter

Após mais de uma década construindo pontes culturais entre Brasil e Europa, a produtora cultural Aline Junqueira Fujii, conhecida no circuito do forró pé de serra como Aline Pocahontas, embarca em mais uma missão internacional: uma turnê com dois shows distintos, comandados por Alex Corrente e Lino de França, dois expoentes do forró tradicional. A turnê acontece entre o final de agosto e o início de outubro de 2025, com apresentações em cidades como Barcelona (Espanha), Saint-Nazaire (França), Londres (Inglaterra) e Berna (Suíça), passando por festivais, festas e jam sessions.

