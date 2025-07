Com apoio de Whindersson Nunes, Júlia Rezende estreia projeto musical no YouTube A cantora Júlia Rezende lançou uma versão especial do projeto “Gira Sessions” em abril. Agora, o vídeo estreará no canal... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com apoio de Whindersson Nunes, Júlia Rezende estreia projeto musical no YouTube Portal Pop Mais

A cantora Júlia Rezende lançou uma versão especial do projeto “Gira Sessions” em abril. Agora, o vídeo estreará no canal do YouTube do CEO da Gira Sol Music, Whindersson Nunes, que conta com mais de 44 milhões de inscritos, nesta quinta (10). Com uma sequência de quatro faixas ao vivo que exploram diferentes fases emocionais com letras sinceras e performances cheias de personalidade, ironias, emoção e muito mais, a sessão foi gravada em formato acústico e ganhou a direção de André Loureiro, que aposta em uma estética direta, sem filtros, para colocar Júlia no centro da cena – com músicas escritas por ela e por parceiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse projeto incrível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Dona Ruth exigiu seguro das vítimas da tragédia com Marília Mendonça? Saiba tudo

Quem é Jobe Bellingham: o irmão mais novo de Jude que forja seu próprio caminho no futebol europeu

Guilherme Leicam se pronuncia após críticas ao novo visual após harmonização facial