Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Com dois filhos, Viih Tube revela vasectomia de Eliezer e descarta terceiro bebê Portal Pop Mais

Na última quarta-feira (13), Viih Tube contou aos seguidores que o marido, Eliezer, passou por uma vasectomia poucos meses após a chegada do caçula, Ravi, de 9 meses. A decisão, segundo ela, foi tomada em conjunto, depois que perceberam que não pretendem aumentar a família. O casal já é pai de Lua, de 2 anos.

