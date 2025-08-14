Com dois filhos, Viih Tube revela vasectomia de Eliezer e descarta terceiro bebê
Na última quarta-feira (13), Viih Tube contou aos seguidores que o marido, Eliezer, passou por uma...
Na última quarta-feira (13), Viih Tube contou aos seguidores que o marido, Eliezer, passou por uma vasectomia poucos meses após a chegada do caçula, Ravi, de 9 meses. A decisão, segundo ela, foi tomada em conjunto, depois que perceberam que não pretendem aumentar a família. O casal já é pai de Lua, de 2 anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
