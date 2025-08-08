Com sepse aguda, Faustão passa por transplante duplo O apresentador Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein. Um novo boletim médico foi divulgado... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O apresentador Faustão Portal Pop Mais

O apresentador Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein. Um novo boletim médico foi divulgado na noite desta quinta-feira (7), informando que ele passou por um transplante de fígado e um novo transplante de rim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a saúde de Faustão!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Roberta Miranda comenta sobre romance com rapaz de 24 anos: ‘É um relacionamento moderno’

Ator Jackson Antunes é internado em clínica no Rio

Instagram desativa conta de Isabel Veloso: “Nenhuma explicação”