Com sepse aguda, Faustão passa por transplante duplo

O apresentador Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein. Um novo boletim médico foi divulgado...

O apresentador Faustão

O apresentador Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein. Um novo boletim médico foi divulgado na noite desta quinta-feira (7), informando que ele passou por um transplante de fígado e um novo transplante de rim.

