Com show de Mumuzinho, Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro do Rio Innovation Week Pela quarta edição consecutiva, a Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 10h38

Pela quarta edição consecutiva, a Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro Rio Innovation Week, principal evento de inovação da América Latina que acontece de 12 a 15 de agosto, no Píer Mauá (RJ).

