Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Com show de Mumuzinho, Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro do Rio Innovation Week

Pela quarta edição consecutiva, a Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Com show de Mumuzinho, Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro do Rio Innovation Week Portal Pop Mais

Pela quarta edição consecutiva, a Tecla Music Agency assina a curadoria do palco Music Forward, dentro Rio Innovation Week, principal evento de inovação da América Latina que acontece de 12 a 15 de agosto, no Píer Mauá (RJ).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.