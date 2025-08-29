Começam as filmagens de ‘Viver de Vento’, cinebiografia de Lars Grael O ator Daniel de Oliveira dará vida ao velejador, que perdeu uma das pernas em acidente Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h58 ) twitter

As câmeras já estão rodando em Niterói, na Região Metropolitana do Rio! Teve início nesta semana, a produção de Viver de Vento, novo longa da Tambellini Filmes que conta a história de Lars Grael, um dos maiores nomes da vela e do esporte brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante cinebiografia!

