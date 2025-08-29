Logo R7.com
Começam as filmagens de ‘Viver de Vento’, cinebiografia de Lars Grael

O ator Daniel de Oliveira dará vida ao velejador, que perdeu uma das pernas em acidente

Portal Pop Mais|Do R7

As câmeras já estão rodando em Niterói, na Região Metropolitana do Rio! Teve início nesta semana, a produção de Viver de Vento, novo longa da Tambellini Filmes que conta a história de Lars Grael, um dos maiores nomes da vela e do esporte brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante cinebiografia!

