Começam as filmagens de ‘Viver de Vento’, cinebiografia de Lars Grael
O ator Daniel de Oliveira dará vida ao velejador, que perdeu uma das pernas em acidente
As câmeras já estão rodando em Niterói, na Região Metropolitana do Rio! Teve início nesta semana, a produção de Viver de Vento, novo longa da Tambellini Filmes que conta a história de Lars Grael, um dos maiores nomes da vela e do esporte brasileiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante cinebiografia!
