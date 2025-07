Começam as vendas para show “histórico” de Luan Santana em Curitiba Com apresentações do bem-sucedido LUAN AO VIVO NA LUA agendadas pela Europa, Luan Santana já prepara... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começam as vendas para show Portal Pop Mais

Com apresentações do bem-sucedido LUAN AO VIVO NA LUA agendadas pela Europa, Luan Santana já prepara seu próximo projeto, que tem nome, data e local para nascer: REGISTRO HISTÓRICO ganhará o palco e as telas em novo audiovisual a partir de show marcado para 25 de outubro na Liga Arena de Curitiba. A venda de ingressos teve início nesta terça-feira (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse show imperdível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Fotógrafa diz ter sido agredida por MC Daniel; cantor rebate: “Momento de tristeza”

Carolina Dieckmann tem lábios queimados por conta de reação alérgica

Arlindo Cruz não responde mais a estímulos, diz esposa