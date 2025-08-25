Comediante morre ao ser baleado em meio a grave tiroteio O humorista Reggie Carroll, de 52 anos, morreu depois de ser baleado em Southaven, no Mississippi,... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comediante morre ao ser baleado em meio a grave tiroteio Portal Pop Mais

O humorista Reggie Carroll, de 52 anos, morreu depois de ser baleado em Southaven, no Mississippi, na noite da última quarta-feira (20). Conhecido por suas apresentações de stand-up e por participar de turnês nacionais, Carroll não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.

Para mais detalhes sobre essa trágica notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ao vivo na Record, repórter entra em trabalho de parto; vídeo

Veterana da TV é brutalmente assassinada pelo próprio filho

Raquel Brito é investigada por publicidade enganosa, lavagem de dinheiro e “jogo do tigrinho”