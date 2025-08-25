Comediante morre ao ser baleado em meio a grave tiroteio
O humorista Reggie Carroll, de 52 anos, morreu depois de ser baleado em Southaven, no Mississippi,...
O humorista Reggie Carroll, de 52 anos, morreu depois de ser baleado em Southaven, no Mississippi, na noite da última quarta-feira (20). Conhecido por suas apresentações de stand-up e por participar de turnês nacionais, Carroll não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.
