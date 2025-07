Como a IA vem transformando a autenticidade em um dilema A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando a indústria da música e do entretenimento, com sua capacidade... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h39 ) twitter

Como a IA vem transformando a autenticidade em um dilema Portal Pop Mais

A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando a indústria da música e do entretenimento, com sua capacidade de gerar textos roteirizados e utilizar áudios e vozes de artistas em diversos contextos. O uso indevido dessa tecnologia levanta preocupações éticas e legais, especialmente em relação à imagem e voz de artistas. O cenário atual apresenta um grande desafio para os profissionais do mercado e para o setor como um todo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre os impactos da IA na autenticidade artística!

