Como será o velório de Preta Gil? O velório de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira (26), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro,... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h37 )

Preta Gil Portal Pop Mais

O velório de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira (26), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos locais mais simbólicos da cultura brasileira. A cerimônia começará às 9h da manhã, com a primeira hora reservada exclusivamente para familiares e amigos mais próximos. A partir das 10h, o público poderá prestar suas últimas homenagens à artista. A cantora morreu no último domingo (20), vítima de complicações de um câncer de intestino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este momento de despedida.

