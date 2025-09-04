Logo R7.com
Confira as estreias no cinema com ‘Invocação do Mal 4’ entre os destaques

Produções chegam nesta quinta-feira (4) em todo o Brasil

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O cinema está cheio de novidades nesta semana, com estreias que vão do terror à comédia, da animação ao drama nacional. Entre os destaques, o público poderá conferir o encerramento da franquia “Invocação do Mal”, e produções brasileiras que misturam humor e mistério, como “O Rei da Feira”.

