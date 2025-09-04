Confira as estreias no cinema com ‘Invocação do Mal 4’ entre os destaques
Produções chegam nesta quinta-feira (4) em todo o Brasil
O cinema está cheio de novidades nesta semana, com estreias que vão do terror à comédia, da animação ao drama nacional. Entre os destaques, o público poderá conferir o encerramento da franquia “Invocação do Mal”, e produções brasileiras que misturam humor e mistério, como “O Rei da Feira”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as estreias imperdíveis!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
