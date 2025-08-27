Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Confira como o príncipe George está sendo preparado para assumir o trono da Inglaterra

Aos 12 anos, o príncipe George vive uma rotina que mistura normalidade com o peso da...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Veja os detalhes de como o príncipe George se prepara para ser Rei da Inglaterra Portal Pop Mais

Aos 12 anos, o príncipe George vive uma rotina que mistura normalidade com o peso da responsabilidade de ser o futuro monarca britânico. Filho do príncipe William e da princesa Kate Middleton, ele é educado para o trono de forma gradual, em um processo que busca preservar sua infância ao mesmo tempo em que o introduz às tradições e deveres da realeza.

Para saber mais sobre a preparação do príncipe George para o trono, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.