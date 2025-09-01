Confira o que chega aos streamings neste início de setembro O POP Mais preparou uma lista com os títulos que mais chamam atenção Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 13h39 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira o que chega aos streamings neste início de setembro Portal Pop Mais

Setembro chega com força total para os fãs de séries e filmes, com lançamentos que prometem misturar ação, suspense e boas doses de diversão. O POP Mais preparou uma lista com os títulos que mais chamam atenção neste início de mês, entre novas temporadas de séries aclamadas, produções originais e longas para toda a família.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para conferir a lista completa de lançamentos!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

The Rock surpreende fãs com perda de quase 30 quilos para interpretar lutador em novo filme

The Town libera últimos ingressos para 6 de setembro, com Travis Scott como atração principal

Veja as fotos de Hytalo Santos e companheiro no registro do sistema penitenciário