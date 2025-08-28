Logo R7.com
Confira os lançamentos que invadem os cinemas a partir desta quinta

As telonas brasileiras estão cheias de novidades, com estreias que prometem agradar todos os tipos de...

As telonas brasileiras estão cheias de novidades, com estreias que prometem agradar todos os tipos de público. A partir desta quinta (28), dramas nacionais, aventuras épicas, comédias afiadas e animações encantadoras chegam aos cinemas para movimentar a semana dos cinéfilos.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os lançamentos imperdíveis!

