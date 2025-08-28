Confira os lançamentos que invadem os cinemas a partir desta quinta As telonas brasileiras estão cheias de novidades, com estreias que prometem agradar todos os tipos de... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira os lançamentos que invadem os cinemas a partir desta quinta Portal Pop Mais

As telonas brasileiras estão cheias de novidades, com estreias que prometem agradar todos os tipos de público. A partir desta quinta (28), dramas nacionais, aventuras épicas, comédias afiadas e animações encantadoras chegam aos cinemas para movimentar a semana dos cinéfilos.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os lançamentos imperdíveis!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Juliette brinca com penteado escolhido por cabelereiro: ‘Fiapo de manga’

Taylor Swift e Travis Kelce ficaram noivos para realizar sonho de ter filhos, diz fonte

Tainá Castro comenta atitude ‘rara’ de Léo Pereira com os filhos