Confirmado! Ator dos filmes repete papel de personagem clássico em ‘Harry Potter’
Artista será o único do elenco original na produção da Max
Warwick Davis vai voltar ao mundo mágico de Harry Potter! O ator, conhecido por interpretar o professor Flitwick e o duende Grampo nos filmes originais, foi confirmado como o único membro do elenco original a participar da nova série produzida pela Max.
