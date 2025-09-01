Confirmado! Ator dos filmes repete papel de personagem clássico em ‘Harry Potter’ Artista será o único do elenco original na produção da Max Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h58 ) twitter

Warwick Davis vai voltar ao mundo mágico de Harry Potter! O ator, conhecido por interpretar o professor Flitwick e o duende Grampo nos filmes originais, foi confirmado como o único membro do elenco original a participar da nova série produzida pela Max.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!

